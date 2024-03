Saúde do Tocantins faz alerta sobre a alta circulação de vírus respiratórios

da redação

Em meio à circulação simultânea de quatro vírus responsáveis por infecções respiratórias, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) faz alerta à população, principalmente crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades. O objetivo é promover as medidas de prevenção e o diagnóstico precoce a fim de evitar a transmissão da doença e possíveis complicações. A orientação da gestão estadual, tem como base, a Nota Técnica nº 07/2024, emitida pelo Ministério da Saúde (MS), dia 14 de março, a qual considera a tendência de aumento no número de casos observada nas últimas semanas epidemiológicas (SE).

No Tocantins até o dia 16 de março, foram registrados 52 casos de Influenza A 259 casos de Rinovírus, 48 casos de Vírus sincicial respiratório, 01 caso de Adenovírus e 8.291 casos de Covid -19. “O Tocantins não tem identificado aumento alarmante no número de casos, mas devido ao período de sazonalidade, a SES-TO orienta os profissionais que atuam nos serviços de saúde para que fiquem atentos ao monitoramento dos prováveis casos de síndromes gripais nos indivíduos de todas as idades, especialmente os grupos que apresentam maior risco de desenvolver complicações”, destacou a gerente de Imunização e Doenças Imunopreveníveis, Diandra Sena.

Como forma de prevenção, a vacinação entra como um forte aliado. Contra a Covid-19, a estratégia tem como foco as crianças de seis meses a menores de cinco anos e grupos prioritários, como idosos e imunossuprimidos. Também serão ofertadas doses para a atualização da caderneta de vacinação de pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal e estão com doses em atraso. Para o combate à Influenza, é realizado anualmente a Campanha Nacional de Vacinação, para crianças de seis meses a menores de seis anos, assim como os trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, as gestantes e as puérperas, entre outros.

Recomendações

Para reduzir e prevenir a transmissão de vírus respiratórios, além da vacinação, também se deve fazer o uso de medidas e controle não farmacológicos, como:

– Frequente higienização das mãos;

– Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas gripais;

– Manter os ambientes bem ventilados;

– Evitar aglomerações e ambientes fechados ;

– Usar máscaras se estiver com sintomas gripais;

– Se a criança estiver com sintomas gripais não as leve para a creche, escola ou festas infantis;

– Evite expor menores de 6 meses em locais que a aglomeração.