Equipe técnica da Secretaria de Assistência Social de Cariri do Tocantins participa de oficina sobre Implantação da Família Acolhedora

Por Redação

Nesta quarta-feira, 19/06, a equipe técnica formada por servidoras públicas que atuam na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Cariri do Tocantins, participa da Oficina em Rede para Implantação da Família Acolhedora, com a proposta de obter maior conhecimento sobre o assunto e desenvolver novas habilidades profissionais.

A Oficina acontece ao longo do dia, com ministrações conduzidas pelo promotor de justiça, Dr. Sidney Fiori, juntamente com Édila Zarpellon, e conta com a participação de servidoras da Semas, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Conselheiras Tutelares.

Durante a realização da Oficina, as participantes adquirirem informações sobre o funcionamento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA), que é uma modalidade de acolhimento que visa oferecer proteção integral às crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente da família de origem ou extensa, por medida de proteção.

O SFA organiza e acompanha o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias acolhedoras, previamente selecionadas e preparadas pela equipe técnica, com a finalidade de oferecer proteção integral aos acolhidos até que seja possível a reintegração familiar segura ou o encaminhamento para a adoção, quando for o caso.