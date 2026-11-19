Com o Brasil importando mais de 90% do potássio que consome — cerca de 11,8 milhões de toneladas apenas entre janeiro e outubro de 2026 —, o ex-governador aposta no potencial mineral das regiões Sul e Sudeste do Estado para produzir insumos agrícolas em propriedade rural.

Por Wesley Silas

Enquanto o agronegócio brasileiro bate recordes de produtividade, uma vulnerabilidade estrutural segue exposta nas lavouras: a dependência externa de nutrientes essenciais. Em 2026, a produção nacional de potássio ainda supre uma fração mínima da demanda interna, obrigando o país a importar mais de 90% do insumo utilizado no campo. Somente entre janeiro e outubro deste ano, o Brasil desembarcou cerca de 11,8 milhões de toneladas de cloreto de potássio (KCl) para manter o ritmo das safras.

Atento a esse gargalo de mercado e ao potencial geológico do Estado, o ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse esteve em Pequim, na China, entre os dias 27 e 29 de outubro de 2026. Em viagem de caráter privado, ele participou da 19ª Exposição Internacional de Equipamentos para Mineração (China International Coal & Mining Expo), realizada no China International Exhibition Center, com o objetivo de ampliar contatos comerciais e prospectar maquinário para investir na extração de potássio em uma de suas propriedades rurais.

Tecnologia asiática para o subsolo tocantinense

Durante a visita aos pavilhões da feira em Pequim, Carlesse detalhou em vídeo publicado no canal do Portal Atitude no YouTube o interesse por equipamentos de britagem, moagem e transporte contínuo de minérios — entre eles moinhos de bolas, moinhos de martelo, britadores de mandíbula e sistemas de esteiras industriais.

Segundo o ex-governador, a modernização dos processos de cominuição (redução granulométrica das rochas) é decisiva para viabilizar economicamente a produção regional de insumos agrícolas e minerais metálicos:

“Estou aqui a trabalho particular para mostrar e levar ao nosso tocantinense as tecnologias que o Estado pode usar. O Tocantins tem muito potencial na área de mineração e precisa desses equipamentos. Isso mostra para nós, tocantinenses, e para os brasileiros, a tecnologia aplicada a minérios como o calcário e, no meu caso, o potássio, além de minério de ferro e ouro que podemos explorar em nossa região.” — Mauro Carlesse.

O corredor mineral do Sul e Sudeste do Tocantins

A investida privada de Carlesse dialoga diretamente com a vocação geológica das regiões Sul e Sudeste do Tocantins — faixa que concentra importantes províncias minerais e já consolida o Estado como polo relevante na produção de corretivos de solo.

Levantamentos técnicos da Companhia de Mineração do Tocantins (Mineratins) e estudos geológicos da Embrapa apontam que o território tocantinense dispõe de reservas expressivas de rochas carbonáticas (calcário dolomítico e calcítico) e agrominerais silicáticos ricos em potássio, cálcio e magnésio, como os biotita xistos. Municípios do Sudeste e Sul, a exemplo de Natividade, Dianópolis, Almas, Arraias e Paranã, destacam-se tanto pela extração consolidada de calcário agrícola quanto pela prospecção de ouro, fosfato, terras raras e remineralizadores de solo.

Para o produtor rural do Matopiba (fronteira agrícola entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a produção local de potássio e remineralizadores representa redução direta no custo do frete — hoje onerado pelo transporte rodoviário desde os portos do litoral até o interior do país.

Aliviar a conta da importação do agronegócio

O interesse de lideranças políticas e empresariais do Tocantins na cadeia de fertilizantes expõe uma oportunidade econômica real diante de um mercado brasileiro que importa quase 12 milhões de toneladas de KCl em dez meses. Contudo, para que o Sul e o Sudeste do Tocantins deixem de ser apenas promessas geológicas e passem a aliviar a conta da importação do agronegócio, o entusiasmo com o maquinário chinês precisará caminhar lado a lado com pesquisas geológicas certificadas, transparência ambiental e escala industrial comprovada.