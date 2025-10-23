Dia histórico, voo inaugural da GOL pousa em Araguaína com lotação máxima

da redação

Depois de um longo período sem voos comerciais regulares, Araguaína voltou, nesta quinta-feira (23), a receber aeronaves de linha. O momento simbólico foi marcado pelo voo inaugural da GOL Linhas Aéreas, que partiu de Palmas na madrugada e pousou em solo araguainense com lotação completa – um marco para o transporte aéreo e o desenvolvimento econômico da região norte do Tocantins.

Entre os passageiros do voo histórico estavam o prefeito Wagner Rodrigues (União), os deputados federais Tiago Dimas (Podemos), Carlos Gaguim (União) e Alexandre Guimarães (MDB), o deputado estadual Aldair Gipão (PL), além do presidente do Sindicato Rural de Araguaína, Wagner Borges, e empresários locais.

“Acabamos de desembarcar em Araguaína, todo o avião lotado. Um momento de alegria, segurança e muita gratidão a Deus por estarmos vivendo isso. Araguaína volta a crescer e se desenvolver”, comemorou o prefeito Wagner Rodrigues, ainda dentro da aeronave.

Segundo o gestor, a conquista é resultado de um esforço conjunto entre o município, o Governo do Estado e a bancada federal tocantinense. “É um sonho que se realiza. Em março deste ano estivemos em Brasília, onde fomos recebidos pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e mostramos a importância da ampliação da malha aérea da cidade”, destacou.