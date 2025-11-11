Governador em exercício Laurez Moreira é alvo de pedido de impeachment por demissões em massa e alegações de nepotismo

Da redação

O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), foi alvo de um pedido de impeachment protocolado na manhã desta terça-feira (11) pelo presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Municipalista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Araguaína, Fábio Natiêr. A informação foi divulgada pela Gazeta do Cerrado. O documento, que conta com 217 páginas, aponta uma série de supostas irregularidades na condução da atual gestão estadual.

De acordo com o pedido, a principal acusação diz respeito à demissão em massa de servidores e à “ruptura da continuidade administrativa”. O advogado afirma que Laurez teria exonerado 5.871 servidores, com uma média de 89 demissões por dia útil, e já teria recontratado mais de 2.200 pessoas. O texto também menciona inconsistências no decreto de emergência da Secretaria da Saúde (Sesau) e questiona o vínculo familiar do secretário Juarez Moreira, filho do governador em exercício, apontando possível nepotismo. O caso agora deve ser analisado pelos órgãos competentes, que decidirão se o pedido será admitido para tramitação.