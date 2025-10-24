Governo do Tocantins antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor Público

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), pelo governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), que também informou a antecipação dos salários dos servidores para esta sexta-feira (24). O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado.

“Antecipar o pagamento dos salários e decretar ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público são formas de reconhecer o esforço diário dos nossos servidores e apoiar o trabalho que eles realizam com dedicação”, destacou Laurez.