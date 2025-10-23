Irajá agradece deputados estaduais pela aprovação de empréstimo de R$ 1,7 bilhão para o Tocantins

da redação

O senador Irajá Abreu (PSD-TO) expressou sua gratidão aos deputados estaduais pela aprovação da operação de crédito que permitirá a renegociação das dívidas do Tocantins. Em sua declaração, Irajá destacou a atitude madura e responsável dos parlamentares, que, segundo ele, garantirá mais economia, equilíbrio fiscal e investimentos em obras e desenvolvimento para o estado.

A operação de crédito aprovada é vista como um passo importante para a saúde financeira do Tocantins, permitindo ao governo estadual renegociar suas dívidas e direcionar recursos para investimentos em infraestrutura e serviços públicos. O senador Irajá ressaltou que essa medida beneficiará a população do estado, promovendo o crescimento econômico e melhorias na qualidade de vida.