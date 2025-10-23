Nota de Pesar: Morre o prefeito de Augustinópolis, Antônio do Bar

Da redação

O Tocantins está de luto pela perda do prefeito de Augustinópolis, Antônio do Bar, que faleceu nesta quinta-feira, 23 de outubro, em Brasília, aos 75 anos. O prefeito estava internado nos últimos dias após complicações de saúde decorrentes da COVID-19, que deixou sequelas significativas em seu estado de saúde.

Antônio do Bar era uma figura respeitada na região do Bico do Tocantins e deixa um legado importante em sua cidade natal. O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres, irmão do prefeito falecido, recebe a solidariedade de amigos e familiares nesse momento de dor. A morte do prefeito Antônio do Bar deixa um vazio na liderança política da região.