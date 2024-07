Projeto prevê hidrovia nos rios do Tocantins para o transporte de produtos

“Além da agenda ambiental, a gente está falando de uma agenda que dialoga com a sustentabilidade. Nós estamos ajudando na mobilidade urbana porque a cada 25 barcaças, nós estamos tiramos 500 caminhões das estradas. Então nossa ideia é integrar as estradas com as hidrovias para fortalecer o modal de transporte do norte do Brasil”, disse.

Segundo o estado a hidrovia Tocantins-Araguaia é uma das principais vias de transporte do corredor Centro-Norte brasileiro. A hidrovia é navegável até a HN-100 Rio Amazonas, desde Barra do Garças (MT), na HN-209 Rio Araguaia, ou Peixe (TO), na HN-200 Rio Tocantins, até o porto de Vila do Conde, próximo a Belém (PA), privilegiadamente localizada em relação aos mercados da América do Norte, da Europa e do Oriente Médio.

“O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai realizar intervenções necessárias para criar uma infraestrutura inicial. Depois teremos um projeto de concessão para que haja uma empresa responsável por manter o rio com a navegabilidade ao longo de todo o ano. Então são intervenções de dregagem, de sinalização, balizamento, levantamentos hidrográficos, para poder monitorar o canal de navegação”.