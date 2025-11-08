“Vamos entregar a ponte JK em Dezembro”, afirma ministro Renan Filho durante vistoria da obra

da redação

A caminho de Belém, o ministro dos Transportes, Renan Filho e a comitiva da Rota COP30 parou na ponte Juscelino Kubitscheck para acompanhar as obras de reconstrução da infraestrutura entre as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), que caiu em dezembro de 2024. Em fase final, os trabalhos realizados pelo Governo Federal vão mitigar os prejuízos logísticos causados à população dos dois estados e ao escoamento dos produtos da região Norte.

“Essa é a entrega mais rápida da história do país. Hoje, vivemos um momento totalmente diferente daquele em que estivemos aqui após o grave acidente que levou ao chão a ponte entre Aguiarnópolis e Estreito. Gostaria de reforçar ao povo do Maranhão, do Tocantins e do Brasil que vamos finalizar a ponte Juscelino Kubitschek antes de completar um ano do ocorrido”, afirmou o Ministro dos Transportes, Renan Filho.

Também foi necessário restabelecer um curso alternativo de deslocamento viário, enquanto se iniciava a construção da nova ponte, que recebeu R$171 milhões em investimentos, possui 630 metros de extensão e já conta com 75% de execução.

“Juntos, nos dedicamos no primeiro momento ao socorro de todas as vítimas e à resolução das questões que ocorreram aqui, paralelamente ao levantamento da ponte. Também assumimos compromissos pela reconstrução das cidades e já realizamos essas obras”, explicou Renan Filho.

Segundo o ministro, estão sendo estabelecidos os cronogramas para que a inauguração da ligação entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) seja marcada até a segunda quinzena de 2025, assim como a da ponte sobre o Tocantins e o Pará.

“Até dezembro vamos cumprir essas duas grandes entregas para a Região Norte”, completou o ministro.

Expectativa atendida

De acordo com projeções do IBGE, a cidade de Estreito (MA) tem cerca de 34.321 habitantes, enquanto Aguiarnópolis (TO) conta com uma população de 4.502 pessoas. Do lado maranhense, está Rosiane Trindade, que comemorou a reconstrução da infraestrutura.

“Muitas pessoas estão ansiosas, porque era o principal meio de transporte de todo mundo, e está fazendo muita falta. Tem gente que cruzava essa ponte todos os dias e agora tem que usar outros meios, mas estamos na torcida de que vai dar tudo certo! Muita gente falava que não ia ser entregue na data certa, mas pelo que vimos hoje, está chegando”, disse.

“Todos os dias eu passava por aqui para dar uma olhada na obra. Estamos naquela expectativa e já está bem adiantado. O esforço da galera que trabalha de dia e de noite, madrugada afora, vai melhorar o tráfego da nossa BR, que é bastante movimentada”, contou o morador da região, Warlys Rodrigues.

Ponte que une, crescimento que surge

A ponte Juscelino Kubitschek, que forma o eixo logístico entre o Tocantins e o Maranhão por meio da BR-226/TO/MA, é fundamental para o transporte de cargas entre dois estados pujantes na produção agrícola e industrial do Brasil.

Só no primeiro semestre de 2025, a prévia do PIB do Maranhão acumulou crescimento de 3,7% entre janeiro e junho na comparação com o mesmo período do ano anterior. “Esta ponte será um presente de Natal para Aguiarnópolis, para Estreito, para Porto Franco, para Caruaru, ou seja, toda essa região que depende dessa ponte. São mais de 300 caminhões por dia que passam por aqui”, ressaltou o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão.

“A palavra é de agradecimento ao presidente Lula. Vamos recomeçar de cabeça erguida”, celebrou Brandão.

Já o PIB trimestral do Tocantins neste ano totalizou R$ 24,2 bilhões – 3,1% a mais do que o mesmo período de 2024. Desse montante, R$11,2 bilhões vieram do setor de serviços, R$9,1 bilhões da agropecuária e R$1,7 bilhão da indústria.

“Cumprir esse compromisso com a gente ajuda as rodovias estaduais, que estavam em condições difíceis devido ao trânsito intenso, pois não eram preparadas para caminhões pesados. O Governo Federal, através do ministro Renan Filho, recuperou tudo”, destacou o governador do Tocantins, Laurez Moreira.

Também participaram da cerimônia autoridades como o ministro do Esporte, André Fufuca, prefeitos da região e secretários do governo.