Motociclista morre após acidente na BR-242, em Formoso do Araguaia

da redação

No final da tarde deste domingo, 24, um acidente de trânsito aconteceu na BR-242, em Formoso do Araguaia, no sul do estado e resultou na morte de um motociclista identificado como Arnaud Reis, de 44 anos.

Conforme informações apuradas, o acidente ocorreu por volta das 17h30. Arnaud conduzia uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um caminhão boiadeiro, que estava vazio no momento da colisão.

O impacto foi fatal para o motociclista, que morreu no local. Equipes da polícia e do resgate foram acionadas para atender à ocorrência, controlar o tráfego e realizar os procedimentos de perícia.

Com informações do Formoso Alerta