Prefeitura de Palmas lança edital do Concurso Público para o Quadro Geral

A Prefeitura de Palmas publicou nesta sexta-feira, 5, o edital para o Concurso Público do Quadro Geral do Município de Palmas, ofertando 173 vagas para posse imediata e 496 para o cadastro de reserva em Nível Médio e Nível Superior. A publicação consta do Diário Oficial do Município – suplemento – 3.377.O edital também pode ser acessado no site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins, www.copese.uft.edu.br.

As inscrições se iniciam no dia 29 de janeiro, a partir das 9 horas e serão feitas somente no ambiente virtual da Copese. O prazo para impugnação contra o Edital é de 8 e 9 de janeiro.

Conforme legislação federal, 5% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiências e 20% para pessoas negras e pardas, Ao todo, entre ampla concorrência e cadastro de reserva, serão 669 vagas no concurso do Quadro Geral.

O concurso público do quadro geral é de responsabilidade do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) executado pela Copese/CDE da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob demanda da Comissão Especial Organizadora dos Concursos Públicos, presidida pela secretária de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Mila Jaber.

Inscrições, provas e etapas do concurso

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das 9h, do dia 29 de janeiro e se estenderão até o dia 23 de fevereiro. O valor da inscrição será de R$190,00 para nível superior e R$140,00 para nível médio. O prazo limite para o pagamento da inscrição é dia 26 de fevereiro.

O concurso será composto por Provas de Conhecimento (objetivas), para todos os cargos, sendo 40 questões, no formato de múltipla escolha.

Cargos

Para o concurso do Quadro Geral serão 14 cargos de nível superior e dois de nível médio. No nível superior as vagas serão distribuídas nas seguintes áreas: Administrador; Analista de Controle Interno; Analista Técnico-administrativo; Analista Técnico-jurídico; Analista de Sistemas; Analista de Recursos Humanos; Assistente Social; Contador; Economista; Médico Veterinário; Médico; Nutricionista; Psicólogo e Pedagogo. Os dois cargos de nível médio são Assistente Administrativo e Educador Social.

Valorização do serviço e servidor público

A realização deste concurso reforça o compromisso da administração municipal com o serviço e servidor público, pois promove o ingresso de novos talentos, fomenta a inovação e garante a estabilidade dos trabalhadores responsáveis pelo cuidado com o cidadão e gestão da cidade. “Estou muito feliz em ver a realidade do concurso público no meu mandato, pois era uma das grandes metas do nosso plano de governo. Estamos todos empenhados em deixar um grande legado para a gestão pública municipal, e confiantes de que esse processo seletivo trará para o quadro de pessoal, grandes profissionais, pois desde que assumi a Prefeitura restituímos direitos e concedemos novos benefícios aos servidores, tornando as carreiras do Município de Palmas, bastante competitivas. Não tenho dúvidas de que somos a Prefeitura que mais valoriza o servidor público no país”, celebra a prefeita Cinthia Ribeiro.

Confira abaixo as principais etapas do concurso:

05 de janeiro – Publicação do Edital de Abertura

08 e 08 de janeiro – Prazo para impugnação contra o Edital

12 de janeiro – Último dia para envio de documentação comprobatória solicitando isenção da taxa de inscrição

29 de janeiro – Início das inscrições ao concurso, a partir das 9h (www.copese.uft.edu.br)

23 de fevereiro – Encerramento das inscrições

26 de fevereiro – Último dia para o pagamento das inscrições

22 de março – Divulgação da relação das inscrições homologadas; locais de provas e concorrência

07 de abril – Aplicação das provas (manhã e tarde)

10 de maio – Divulgação do resultado provisório; convocação da banca de heteroidentificação e da banca de perícia médica para PCD.

29 de maio – Homologação do resultado final

30 de maio – Publicação do resultado final