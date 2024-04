Senac inaugura Laboratório de Simulação Realística da área da Saúde, em Palmas

Por Redação

O evento vai contar com a presença de diversas autoridades, que irão conhecer de perto as instalações, os equipamentos de última geração e a equipe altamente qualificada de instrutores do Senac.

O espaço atenderá alunos da área de saúde que contarão com o que há de mais moderno na educação para o mercado, dentre eles o simulador Sim Man 3G Plus, que permite a simulação do treinamento imersivo para medicina de emergência em escala real.

O objetivo da estrutura é fornecer um ambiente de aprendizado imersivo e seguro, onde os profissionais de saúde poderão vivenciar simulações de situações reais em um ambiente controlado e seguro. “Isso possibilitará o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades clínicas e não clínicas, visando aprimorar a qualidade dos cuidados de saúde oferecidos à comunidade”, ressalta a coordenadora do eixo de Ambiente e Saúde do Senac, Thássia Ribeiro.

Investimento e estrutura

Por meio do Programa Nacional, subsidiado pelo Departamento Nacional, o Senac Tocantins recebeu o investimento que incluiu a aquisição de software de simulação realística virtual, simuladores de cuidados adultos de alta fidelidade, mobiliário e equipamentos.

O laboratório, localizado em uma área de 47m², possui capacidade para 20 alunos e está dividido em três ambientes equipados com tecnologia de ponta. Debriefing, Sala de Controle e a Sala de Procedimento. O ambiente conta ainda com diversos equipamentos hospitalares simulados, como bombas de infusão, desfibrilador, ventilador mecânico e monitor de parede.

Sobre o Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma entidade privada sem fins lucrativos administrada pela Fecomércio Tocantins, que é ligada a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Com foco na educação profissional, hoje o Senac está presente em mais de 1.800 municípios, de Norte a Sul do Brasil, onde mantém infraestrutura de ponta composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis.