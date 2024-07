Em evento do PL, senador Eduardo Gomes reafirma apoio à reeleição de Josi Nunes e destaca sua confiança na prefeita de Gurupi

Por Redação

Em um encontro realizado na noite desta quinta-feira, 25, o presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, reafirmou seu apoio à reeleição da prefeita Josi Nunes (UB). A reunião com pré-candidatos a vereador pelo Partido Liberal (PL) aconteceu no Centro Cultural Mauro Cunha, em Gurupi, e contou com a presença dos deputados federais Filipe Martins e Pedro Júnior, além de lideranças políticas e apoiadores à reeleição da prefeita.

Eduardo Gomes destacou que Josi Nunes é a gestora que mais impulsionou o desenvolvimento de Gurupi, transformando a cidade desde seu primeiro dia de mandato.

“Hoje, ao andar pela Via da Integração, pude perceber a tranquilidade do cidadão. Josi está realizando uma obra com muita determinação”, enfatizou o senador.

Visivelmente emocionada, a prefeita Josi Nunes expressou sua alegria em participar deste grande evento que marca o presente e futuro de Gurupi. Ela aproveitou a ocasião para entregar pessoalmente ao senador e aos deputados o projeto que prevê a construção de um retorno na altura do posto Décio, em um trecho da BR-153.

“Vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade, e o apoio dos parlamentares em Brasília é fundamental para viabilizar a liberação de recursos”, afirmou Josi.

O apoio do senador Eduardo Gomes tem sido fundamental para Gurupi. Graças às articulações de Josi Nunes, a cidade tem recebido importantes emendas parlamentares, como a destinação de milhões em recursos federais para a construção da Via da Integração Governador Siqueira Campos, viabilizados em parte pelo senador.

“Estamos no caminho certo, e com união e trabalho, Gurupi continuará crescendo e se desenvolvendo”, finalizou a prefeita, reafirmando seu compromisso com o progresso da cidade e o bem-estar dos gurupienses.