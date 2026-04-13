Cooperfrigu inicia campanha de vacinação contra gripe para colaboradores

A Cooperfrigu lançou campanha interna de imunização contra a gripe, via Programa Cooperar, em parceria com o Sistema FIETO, SESI e SENAI. A ação protege colaboradores e reforça a prevenção em Tocantins.
Por Redação
O Programa Cooperar da Cooperfrigu, com apoio do Sistema FIETO, SESI e SENAI, aplicou doses da vacina influenza tetravalente, que protege contra dois tipos de vírus influenza A e dois tipos de influenza B, oferecendo maior cobertura imunológica em comparação com a trivalente, conforme recomendação do Ministério da Saúde.
O presidente Oswaldo Stival Júnior afirmou: “Nosso objetivo é proteger a saúde e o bem-estar dos colaboradores. A vacinação anual é essencial para reduzir riscos de surtos e manter a operação da empresa.”
Importância da imunização no contexto atual
A gripe segue circulante no Brasil, com 1.198 casos e 128 mortes até março de 2026, segundo boletim do Ministério da Saúde. Em Tocantins, campanhas nacionais priorizam grupos de risco, mas ações empresariais complementam o esforço público em ambientes laborais.
A iniciativa corta absenteísmo e custos com internações. Estudos do SESI mostram redução de até 40% nas licenças por gripe em programas corporativos.
A medida beneficia diretamente os funcionários, reduzindo absenteísmo e custos com internações. Estudos do SESI indicam que programas corporativos de vacinação cortam em até 40% as licenças por gripe.
Responsabilidade social corporativa
A Cooperfrigu demonstra responsabilidade social ao investir na imunização anual. Essa medida salvaguarda colaboradores e apoia o controle epidemiológico em Tocantins, inspirando outras indústrias a fortalecer a rede de proteção coletiva à saúde.