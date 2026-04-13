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segunda-feira, 13 abril

Política

MPTO reforça regras de transparência para emendas parlamentares em Filadélfia e Babaçulândia

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Câmaras municipais devem criar contas exclusivas e identificar autores e beneficiários para facilitar o controle cidadão do dinheiro público

Por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) determinou medidas rigorosas para as Câmaras Municipais de Filadélfia e Babaçulândia, no norte do estado, com o fim de aprimorar a rastreabilidade das emendas parlamentares. A recomendação, assinada pelo promotor de Justiça Rhander Lima Teixeira e publicada no Diário Oficial do MPTO em 6 de abril de 2026, atende a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 854 e normas do Tribunal de Contas do Estado (TCE-TO).

Cada emenda deve indicar o nome do vereador proponente, descrever o objeto da despesa com precisão e incluir um plano de trabalho que justifique a relevância pública e defina prazos de execução. Essas exigências visam permitir que os cidadãos acompanhem o fluxo dos recursos, desde a origem até o beneficiário final, como empresas ou entidades receptoras.

A rastreabilidade ganha ênfase com a proibição de contas bancárias genéricas ou intermediárias, conhecidas como “contas de passagem”. Cada emenda terá conta específica e individualizada, sem saques em espécie. Os beneficiários finais precisam ser identificados com nome completo ou razão social, CPF ou CNPJ, além da localidade exata atendida.

Enquanto Filadélfia e Babaçulândia recebem recomendações específicas do MPTO para contas exclusivas e portais adaptados, outros municípios tocantinenses mostram avanços irregulares. Em Araguaína, o portal da Câmara detalha emendas impositivas por vereador, com R$ 13 milhões alocados em 2025, mas sem menção explícita a contas individualizadas. Palmas mantém aba dedicada no portal municipal, listando autoria, valores e objetos, porém os recursos ficam no Tesouro sem contas por emenda – ponto criticado em ofício recente do MPTO. No geral, o TCE-TO identificou falhas em 25 municípios, como registros incompletos e falta de rastreabilidade, com novas regras rígidas a partir de 2026 para todos.

As câmaras também devem adotar classificadores orçamentários da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o que facilita o monitoramento automático pelo TCE-TO. Os portais de transparência locais serão adaptados para exibir essas informações de forma clara.

As Câmaras de Filadélfia e Babaçulândia têm 15 dias para confirmar o acatamento das medidas e apresentar cronograma para aprovação de normas internas. Emendas de 2026 só serão executadas após implementação plena desses controles. O descumprimento pode resultar em responsabilização pessoal de agentes públicos e ações de improbidade administrativa.

Embora as medidas do MPTO representem avanço na fiscalização, persistem dúvidas sobre a efetividade em municípios pequenos, onde a estrutura administrativa é limitada. Sem fiscalização ativa da sociedade civil e punições exemplares, o risco de desvios continua alto, reforçando a necessidade de maior engajamento cidadão para cobrar accountability real no uso do erário público.

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