Laurez Moreira comenta desistência de Carlesse ao Senado e reforça articulações para 2026 após aproximação do PSD com PT

Por Wesley Silas

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao governo estadual, Laurez Moreira, manifestou-se oficialmente sobre a decisão do ex-governador Mauro Carlesse de retirar sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026. Em nota divulgada após o anúncio da desistência, o vice-governador afirmou que o movimento não altera o cronograma de sua pré-campanha e reafirmou a continuidade das articulações políticas com diversos partidos, incluindo o PT.

Continuidade das alianças

Laurez Moreira tratou a desistência de Carlesse como um ato natural dentro do atual momento de pré-campanha. O vice-governador destacou que mantém diálogos abertos com diversas legendas e segmentos da sociedade, justificando as conversas com o Partido dos Trabalhadores (PT) como parte da estratégia para a formação de uma frente de coalizão.

O pré-candidato defende a montagem de uma estrutura partidária capaz de, segundo ele, promover a recuperação do Tocantins. “A decisão de Mauro Carlesse não altera esse processo de construção nem impacta nossa pré-candidatura”, declarou na nota.

Neutralizar instabilidades em sua base de apoio

A retirada da pré-candidatura de Mauro Carlesse altera a correlação de forças no Tocantins, forçando uma reorganização das chapas majoritárias para 2026. O posicionamento de Laurez Moreira sinaliza uma tentativa de neutralizar possíveis instabilidades em sua base de apoio, ao mesmo tempo em que busca ampliar seu arco de alianças para além do espectro tradicionalmente ocupado pelo seu grupo político.

A disposição de Laurez em integrar o PT à sua base de sustentação aponta para uma estratégia de pragmatismo eleitoral, visando garantir capilaridade e viabilidade competitiva em um cenário de pulverização de candidaturas. O sucesso dessa estratégia dependerá da capacidade do vice-governador em conciliar os interesses de siglas ideologicamente distintas sob um mesmo projeto político.

NOTA

Recebi com respeito a decisão do ex-governador Mauro Carlesse de retirar sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026.

As conversas políticas continuam acontecendo de forma natural, como é próprio do período de pré-campanha. Tenho dialogado com diversas lideranças, partidos e segmentos da sociedade, sempre com o objetivo de construir um projeto amplo, capaz de unir forças em favor do Tocantins. Nesse contexto, também mantemos diálogo com o PT e outras legendas, como parte de um processo legítimo de construção política.

Sobre as conversações em andamento, vejo boas possibilidades de entendimento e construção de alianças. A tendência é montarmos uma chapa e uma ampla frente de recuperação do Tocantins, reunindo pessoas e forças políticas comprometidas com o desenvolvimento do nosso Estado.

A decisão de Mauro Carlesse não altera esse processo de construção nem impacta nossa pré-candidatura. Respeito sua posição e reconheço sua contribuição para a política tocantinense.

O momento exige maturidade, diálogo e espírito de união. Nosso foco permanece o mesmo: construir soluções para os desafios do Tocantins e trabalhar por um futuro de mais oportunidades para todos os tocantinenses.

Laurez Moreira

Vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao Governo do Estado