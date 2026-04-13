Sede do Sisepe em Gurupi vai se chamar Luiz Tadeu Ribeiro Nardes

Prédio levará nome do primeiro presidente da instituição, quadro fundamental para a consolidação do sindicalismo no Estado

A Diretoria do Sisepe-TO (Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins) aprovou, por unanimidade, nesta segunda-feira, 13 de abril, homenagem ao ex-presidente da instituição Luiz Tadeu Ribeiro Nardes que passará a dar o nome à sede regional do sindicato em Gurupi.

Falecido na semana passada aos 80 anos, Luiz Tadeu foi primeiro presidente da entidade e um dos fundadores do sindicato. Ele esteve à frente da presidência entre 1991 e 1995, contribuindo de forma significativa para a organização e fortalecimento da luta dos servidores públicos no Tocantins.

“A diretoria hoje teve total sensibilidade e aprovou a homenagem sem qualquer objeção. Luiz Tadeu viveu em Gurupi e tinha um carinho mais do que especial pela cidade. Nós aprovamos hoje uma justíssima homenagem à pessoa que deu o pontapé inicial ao sindicalismo público no Tocantins”, comemorou Elizeu Oliveira, presidente do sindicato.

Elizeu elogiou, ainda, a postura do diretor do Sisepe da região Sul, Marcos Welliton Ribeiro, que aceitou prontamente a homenagem. “Toda a nossa diretoria está de parabéns. Nós já mandamos confeccionar a placa e outras identificações”, ressaltou o presidente.

Na gestão de Luiz Tadeu, inclusive, foi montado o caixa que possibilitou a construção da sede do sindicato em Palmas. O ex-presidente morreu neste domingo, 5 de abril, após complicações de saúde.