Dorinha Seabra recebe apoio de 20 dos 24 vereadores de Palmas para pré-candidatura ao Governo do Tocantins

A senadora Professora Dorinha (União Brasil) obteve o respaldo de 20 dos 24 vereadores da capital em reunião realizada nesta segunda-feira (13), na Câmara Municipal, em um movimento que reforça sua base na maior cidade do estado. Na política do Tocantins, a base municipal – formada por prefeitos, vereadores e lideranças locais – exerce influência decisiva nas eleições estaduais. Em um estado jovem, com apenas 38 anos de história democrática plena, as alianças com esses atores garantem capilaridade eleitoral, mobilização de votos e legitimidade em um cenário marcado por fragmentação partidária

Por Redação

A senadora Professora Dorinha Seabra Rezende, pré-candidata ao Governo do Tocantins, reuniu-se com vereadores de Palmas na Câmara Municipal. O encontro resultou no apoio de 20 dos 24 parlamentares à sua pré-candidatura. Entre os apoiadores estão Marilon Barbosa, Marcos Júnior, Thiago Borges, Zé Branquim, Alex Mascarenhas, Balaio, Carlos Amastha, Delma Freitas, Dian Carlos, Folha, Joatan de Jesus, Josmundo Vila Nova, Juarez Rigol, Karina Café, Marcos Reis, MaryCats, Professora Iolanda, Rubens Uchôa, Tamires do Coletivo Somos e Walter Viana.

Dorinha escutou demandas locais e apresentou propostas para o desenvolvimento estadual e a parceria com municípios. O presidente da Câmara, Marilon Barbosa, elogiou a atuação da senadora na captação de recursos e entregou ofício pedindo investimentos na reforma da sede legislativa. “A senadora conhece a realidade de Palmas e tem condições de governar o Tocantins”, declarou.

O prefeito Eduardo Siqueira Campos, presente, destacou a articulação de Dorinha em benefício da capital. A senadora enfatizou a necessidade de diálogo com lideranças locais para um estado mais equilibrado.

Esse apoio dos vereadores ganha relevância na disputa pelo Palácio Araguaia em 2026. Palmas concentra eleitores influentes e representa 25% do colégio eleitoral tocantinense. Vereadores, como porta-vozes das comunidades, ajudam a mobilizar bases partidárias e eleitores em bairros periféricos, essencial em um cenário com pré-candidatos como Laurez Moreira (PSD), Vicentinho Júnior (PSDB) e Ataídes Oliveira (NOVO). Tal respaldo na capital pode ampliar alianças regionais e contrabalançar polarizações políticas no estado.

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