Justiça de Araguaína responsabiliza Facebook por omissão em golpe do falso advogado

Decisão judicial impõe indenização e destaca ações da OAB-TO contra fraudes digitais Por Redação

Araguaína, TO – O 2º Juizado Especial Cível de Araguaína determinou que o Facebook desative uma conta no WhatsApp usada para fraudes em nome da advogada Suellen da Silva Battaglia. A plataforma também deve pagar R$ 5 mil por danos morais. A sentença aponta falha na remoção do perfil fraudulento, mantido ativo por mais de 30 dias apesar de denúncias e registros policiais.

O juiz aplicou a teoria do risco da atividade. A empresa falhou ao não bloquear o número denunciado, o que permitiu a continuação dos golpes. Responsabilidade recai sobre a plataforma pela demora na resposta a alertas de usuários.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB-TO) intensifica o combate ao “golpe do falso advogado”. A entidade promove campanhas de alerta a advogados e cidadãos, ensina a identificar perfis falsos e pressiona empresas de tecnologia por melhores controles de segurança. Em janeiro de 2026, a OAB-TO ajuizou ação civil pública na Justiça Federal contra bancos, operadoras de telefonia e WhatsApp. A medida exige bloqueio rápido de contas falsas, devolução de valores via PIX e fiscalização rigorosa de cadastros.

Essas iniciativas protegem não só a advocacia, mas a sociedade. As fraudes causam perdas financeiras e abalam a confiança em profissionais e no Judiciário. A decisão em Araguaína cria precedente para responsabilizar plataformas por inércia.