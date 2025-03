Prefeito Wlisses Barros discute construção de casas populares para Palmeirópolis com ministro Jader Filho

da redação

O prefeito de Palmeirópolis, Wlisses Barros, cumpriu na última semana uma agenda de grande importância em Brasília, onde se reuniu com o ministro das Cidades, Jader Filho, para discutir a viabilização de casas populares para o município. O encontro também contou com a participação de vereadores da cidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a habitação social.

“Discutimos sobre as casas populares para nossa cidade. Iremos apresentar os projetos para construir o máximo de casas possível para o nosso povo carente”, destacou o prefeito Wlisses Barros.

A iniciativa faz parte de um esforço da Prefeitura de Palmeirópolis para ampliar o acesso à moradia digna, beneficiando principalmente as famílias de baixa renda. A gestão municipal agora trabalha na elaboração e apresentação de projetos para garantir a inclusão do município nos programas habitacionais do Governo Federal.