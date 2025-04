Em Palmeirópolis, senador Eduardo Gomes e prefeito Wlisses realizam lançamento de obras na cidade

da redação

Palmeirópolis viveu uma noite de festa e esperança nesta terça-feira, 29, com a presença do vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, durante o lançamento de um pacote de obras estruturantes que vai transformar a vida da população. A Praça Limiro Viana ficou completamente tomada por moradores, lideranças políticas e famílias inteiras que foram prestigiar a solenidade.

O evento marcou o lançamento da Escola de Tempo Integral, do Projeto Casas Populares e a entrega simbólica de 150 lotes residenciais. Recepcionado pelo prefeito Wlisses Barros, Eduardo Gomes dividiu o palco com o deputado estadual Valdemar Júnior; o presidente da Associação Tocantinense de Município (ATM), Diogo Borges; a prefeita de Jaú do Tocantins, Luciene Araújo; os prefeitos Fábio da Farmácia (Paranã), Flávio Cristo Rei (Talismã) e Carlos Lereia (Minaçu-GO).

O público foi presenteado com apresentações das crianças da rede municipal — com balé, dança popular e orquestra de violões. Um dos momentos mais marcantes da noite foi a participação da turma da Universidade da Maturidade (UMA), projeto social criado há 18 anos com apoio de Eduardo Gomes e mantido até hoje com recursos viabilizados pelo senador.

Em seu discurso, o prefeito Wlisses Barros fez questão de agradecer de forma especial ao senador, destacando não apenas os recursos destinados ao município, mas também sua atuação política conciliadora e sensível às demandas dos 139 municípios do Tocantins. “Se o senhor for candidato à reeleição, terá todo o nosso apoio. Se for candidato ao governo, estaremos a seu lado incondicionalmente. O senhor é o senador que mais destinou emendas para os municípios tocantinenses. Conte com Palmeirópolis”, afirmou.

O senador Eduardo Gomes reiterou seu apoio ao município. “É uma alegria estar aqui em Palmeirópolis, onde temos deixado nossa marca com obras e ações importantes. Durante os três anos e três meses em que fui líder do Governo Bolsonaro, conseguimos trazer para o Tocantins mais de R$ 2 bilhões em investimentos. E vamos continuar nesse ritmo, inaugurando e lançando obras, gerando emprego e renda”, destacou.

O senador também reafirmou a confiança no potencial da região. “Esse pedaço do Tocantins é abençoado por Deus, com riquezas minerais e gente trabalhadora. Em breve, viveremos aqui uma explosão de desenvolvimento”, concluiu, sob aplausos do público.