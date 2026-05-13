Governador Wanderlei Barbosa abre Agrotins 2026 com anúncio de medidas para impulsionar o setor produtivo e entrega de títulos definitivos

Maior feira agrotecnológica da Região Norte ocorre no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas, com extensa programação técnica, científica e cultural

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama Karynne Sotero, abriu oficialmente nesta quarta-feira, 13, a 26ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2026). Durante a solenidade, que ocorreu no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas, o chefe do Executivo assinou medidas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, ao incentivo da produção e ao desenvolvimento econômico, além da entrega de títulos de propriedade.

Considerada a maior feira agrotecnológica da Região Norte do país, a Agrotins 2026 traz como tema Rastreabilidade: origem rastreada, qualidade comprovada e uma extensa programação envolvendo tecnologia, sustentabilidade, capacitação técnica e oportunidades de negócios. A feira segue até este sábado, 16, das 9 às 19 horas.

Durante a abertura, o governador Wanderlei Barbosa destacou que a Agrotins representa a força do agronegócio tocantinense.

“É um momento importante para o Tocantins e que buscamos fortalecer cada vez mais. A Agrotins 2026 tem recorde de expositores e reflete o trabalho intenso realizado para impulsionar o crescimento do setor produtivo. Aqui estão reunidos pequenos, médios e grandes produtores, que vieram apresentar seus produtos, fazer negócios e acessar novas tecnologias e inovações. Nosso objetivo é mostrar ao Brasil e ao mundo a força do agro tocantinense, e a Agrotins demonstra esse potencial. É também uma oportunidade de evidenciar a importância de um setor que gera renda, emprego e desenvolvimento para o estado”, ressaltou.

O tema da Agrotins 2026 é voltado à rastreabilidade, que permite a identificação sanitária individual de cada animal ao longo de toda a cadeia produtiva, o que fortalece a transparência da produção e contribui para a segurança e a valorização da pecuária. A medida, já em execução no estado, está alinhada ao Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (Pnib), coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e passa a ter implementação obrigatória de forma gradual entre 2025 e 2032. A iniciativa busca adequar o Tocantins às exigências sanitárias e comerciais dos mercados nacional e internacional.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Fred Sodré, enfatizou o crescimento do agronegócio no estado e a importância da rastreabilidade para ampliar a competitividade.

“É aqui que o pequeno, médio e grande produtor encontram oportunidades, além de acesso à inovação, ao conhecimento e a novos negócios. O Tocantins cresce no agro e, por isso, também a importância do tema da feira. Hoje, o mundo precisa de alimento com segurança, tecnologia e transparência. A rastreabilidade é um diferencial competitivo, abre portas para o mercado internacional e prepara o Tocantins para receber investimentos e expandir as exportações. As portas da Agrotins estão abertas a todos com grandes novidades”, pontuou.

Assinatura de medidas

Entre as medidas assinadas pelo governador Wanderlei Barbosa, que serão encaminhadas à Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), está o Decreto nº 7.163/2026 que destina a gestão da área onde funciona o Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas, à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro).

O espaço é de propriedade do Estado e será utilizado para o funcionamento do parque e à realização da Agrotins, além de eventos, ações e atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação, capacitação, difusão tecnológica e apoio às políticas públicas voltadas ao agronegócio. O decreto estabelece, ainda, que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/TO) adotará as providências necessárias para sua execução.

Outra medida assinada é o Projeto de Lei nº 9/2026, que altera a Lei nº 3.804, de julho de 2021, sobre licenciamento ambiental no Tocantins. A proposta atualiza procedimentos de análise ambiental, institui novas modalidades de licença, estabelece critérios técnicos para atividades e empreendimentos de pequeno e médio porte, e adequa a norma estadual à legislação federal vigente, com previsão de novos mecanismos de fiscalização, monitoramento e regularização ambiental.

“O objetivo do projeto é regulamentar e simplificar o licenciamento ambiental, destravando o setor produtivo, principalmente para pequenos e médios produtores”, explicou o presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Cledson da Rocha Lima.

Entrega de títulos

Na ocasião, também foi realizada mais uma etapa da política de regularização fundiária do Estado, com a entrega de títulos definitivos de propriedade a produtores rurais e a uma empresa, garantindo segurança jurídica no campo para moradores dos municípios de Monte do Carmo, Pindorama e Taguatinga.

O produtor rural José Marques de Almeida Neto, de Taguatinga, salientou que o recebimento do título representa mais segurança e valorização.

“É muito emocionante, um reconhecimento pela nossa luta e pelo nosso trabalho. Receber esse título nos traz a segurança jurídica que precisamos para executarmos as nossas atividades em Taguatinga e para trabalharmos com ainda mais garra e força na criação de gado de corte”, evidenciou.

Após a solenidade, o chefe do Executivo visitou os estandes, que nesta edição somam mais de 380 espaços voltados à exposição de máquinas, implementos, insumos e tecnologias, para capacitações, auditórios e unidades demonstrativas de campo.

Agrotins 2026

Com 26 anos de avanços e oportunidades, a Agrotins celebra uma trajetória de crescimento e inovação, consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio no Brasil. A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em parceria com empresas do agro, órgãos públicos e instituições de pesquisa e ensino.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins