Parceria na recuperação da TO-387 com o governo do Tocantins avança e reforça perfil de gestão por resultados do prefeito Wlisses Barros em Palmeirópolis

Ao acompanhar o início do recapeamento entre São Salvador e Palmeirópolis, prefeito associa entrega de obras à articulação institucional e consolida imagem de administração focada em solução, planejamento e resposta à população.

Por Wesley Silas

O início da recuperação da TO-387, no trecho entre São Salvador e Palmeirópolis, evidenciou a parceria institucional entre o prefeito Wlisses Barros de Souza e o governador Wanderlei Barbosa. A obra, aguardada pela população da região, passou a simbolizar uma parceria conjunta entre os municípios de São Salvador, Palmeirópolis e Estado em favor da mobilidade, da segurança viária e do desenvolvimento local. Menos retórica e mais entrega

Menos de um mês após o anúncio do investimento pelo governador Wanderlei Barbosa, estimado em cerca de R$ 18 milhões , Wlisses esteve no local para acompanhar o começo do recapeamento. O gesto teve peso político e administrativo: além de registrar o avanço da demanda, reforçou a imagem de uma gestão que busca estar presente nas pautas prioritárias do município e cobrar a execução das obras consideradas estratégicas para a população.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito afirmou que o compromisso assumido começou a sair do papel e agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa e ao presidente da AGETO, Túlio Parreira, pela atenção à reivindicação. A manifestação também serviu para destacar que a interlocução entre a Prefeitura de Palmeirópolis e o Governo do Estado tem produzido resultado prático em uma área sensível para moradores, produtores e motoristas que dependem da rodovia.

A obra fortalece o discurso de que a atual gestão municipal procura se diferenciar de administrações marcadas por justificativas recorrentes, improviso e baixa capacidade de resposta. Em vez disso, Wlisses Barros tenta consolidar uma linha de atuação baseada em parceria institucional, acompanhamento de demandas e entrega efetiva de benefícios à comunidade. Ações concretas

Mesmo jovem, o prefeito vem associando sua imagem política a ações concretas em diferentes áreas da administração. Entre elas, estão o acompanhamento das obras da Escola de Tempo Integral Elda Silva Barros, a reforma da Escola Bom Tempo, a assinatura da ordem de serviço para construção de 25 casas populares, com apoio da bancada federal, e o recebimento do Selo Município Amigo do Futuro, concedido no âmbito do programa TCE de Olho no Futuro – Aliança pela Primeira Infância, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Nesse contexto, o recapeamento da TO-387 assume valor que vai além da infraestrutura. A obra também representa um ativo político para a gestão municipal, ao mostrar que a articulação com o Palácio Araguaia que tem adotado postura de governo municipalista pode se converter em resposta concreta para problemas históricos da cidade e da região sul do Estado.