Pavimentação asfáltica de trecho da rodovia TO-373 no município de Peixe é solicitada na Ageto

da redação

O deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos) solicitou ao Governo do Tocantins, por intermédio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura do Tocantins (Ageto), a pavimentação asfáltica da rodovia TO-373, no trecho do entroncamento com a TO-280, passando pelo povoado da Lagoa do Romão, Vila São Miguel até o Rio Tocantins no município de Peixe (TO).

A demanda foi encaminhada ao parlamentar pelo líder político Patiu e segundo a justificativa do requerimento, a pavimentação deve impactar positivamente a vida de centenas de famílias que vivem na região. “Melhorias na referida via serão de extrema importância, pois facilita o acesso dos cidadãos, ajuda na expansão do agronegócio, trazendo desta forma, mais receitas para o estado, melhorando a economia e a qualidade de vida da população”, consta no documento.