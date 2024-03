Homem é assassinado a tiros na zona rural de Peixe e sogro é o principal suspeito, afirma polícia

da redação

Neste último domingo, 17, um assassinato ocorreu na zona rural de Peixe. Conforme registrado no Boletim de Ocorrência, Flamarion Victor Carvalho de Farias, de 21 anos, foi alvejado por um disparo de arma de fogo durante uma discussão nas dependências da propriedade, segundo a polícia, o sogro da vítima é o principal suspeito e está foragido.

Conforme ocorrência, Flamarion e sua companheira decidiram passar o final de semana na fazenda onde o sogro residia e trabalhava. Apesar de terem retomado o relacionamento há aproximadamente um mês, a convivência no ambiente familiar acabou se tornando palco de um desentendimento fatal.

“Testemunhas relataram que, após consumirem bebidas alcoólicas, uma discussão entre Flamarion e seu sogro teve desfecho trágico, culminando no disparo que tirou a vida do jovem”, destacou a polícia.

Nota SSP

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informa que o homicídio do jovem Flamarion Victor Carvalho de Farias, 21 anos, já está sendo investigado pela 94ª Delegacia de Polícia de Peixe, tendo o delegado responsável requisitado o exame pericial necroscópico, bem como a perícia no local do crime. As oitivas de testemunhas já foram agendadas.