Conselho Tutelar de Peixe e parceiros promovem nas escolas palestra sobre gravidez precoce na adolescência

Por Redação

O Conselho Tutelar de Peixe, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o SELO UNICEF, em parceria com as secretarias de Saúde, Assistência Social e Gestão e Finanças, realizaram de 5 a 8/02 o Projeto Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Desenvolvido nas escolas urbanas e rurais do Município de Peixe.

O projeto levou informações e orientações aos adolescentes, visando prevenir a gravidez precoce. Durante a ação, foram abordados temas como bullying, abuso sexual, suicídio e evasão escolar.

Na iniciativa, profissionais do município, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, proferiram palestras. Os estudantes foram sensibilizados sobre métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, autoconhecimento e as consequências e riscos da gravidez na adolescência. Houve espaço aberto para perguntas, esclarecimento de dúvidas e participação dos adolescentes.

A psicóloga da saúde, Daniela, uma das palestrantes, parabeniza os envolvidos pelo belo projeto e destaca sua importância. A psicóloga da Assistência Social, a senhora Maria Miranda, relata:

“Estou orgulhosa e feliz por ter contribuído para a concretização desse projeto. A dedicação, determinação, habilidade e parceria de todos foram notáveis e inspiradoras. Parabéns aos Conselheiros Tutelares, CMDCA e SELO UNICEF por transformar a visão de vocês em realidade e alcançar êxitos de forma tão brilhante. Que este sucesso seja apenas o começo de muitas outras conquistas incríveis que estão por vir. Foi um projeto que deu certo! Parabéns.”

Para a Conselheira Tutelar Paula de Paula Dias, esse projeto é de suma importância, pois traz todas as informações necessárias sobre o assunto. Ela afirma que, mesmo com toda a mídia social existente no país, muitas adolescentes ainda engravidam por falta de orientação adequada. Apesar de o Conselho Tutelar ser considerado um órgão que age após alguma violação de direitos, trabalhar a prevenção é mais eficaz do que lidar com as consequências de uma ação contraventora. Paula parabeniza os parceiros do projeto e destaca que essa união entre o Sistema de Garantia de Direitos só tem a somar em prol dos benefícios às Crianças e Adolescentes do Município de Peixe.