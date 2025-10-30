Close Menu
Porto Nacional

Acidente na BR-010 mata agente da Guarda Metropolitana de Palmas

da redação

O agente da Guarda Metropolitana de Palmas, Paulo Gasconde Lopes Sousa, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-010, entre Porto Nacional e Silvanópolis, na região central do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), ele bateu na traseira de um caminhão e, em seguida, atingiu outro que estava parado no acostamento.

O acidente aconteceu por volta das 20h desta quarta-feira (29), na zona rural entre os dois municípios. O motorista do caminhão, de 25 anos, relatou para os militares que realizava uma manobra para estacionar no acostamento da rodovia, no sentido sul-norte, quando Paulo, que seguia no sentido contrário, acabou batendo no veículo.

Carro da vítima bateu em um caminhão na BR-010, entre Porto Nacional e Silvanópolis — Foto: Natália Pereira Ferreira/GMP

Após a batida, Paulo perdeu o controle do veículo e colidiu com a traseira de um segundo caminhão que estava parado fora da pista por causa de problemas mecânicos, conforme relato do motorista, de 20 anos.

