Prefeito de Porto Nacional decreta ponto facultativo na sexta-feira, 21 de novembro

Medida será publicada no Diário Oficial desta terça-feira e atinge órgãos municipais; serviços essenciais mantêm funcionamento

Por Redação

A Prefeitura de Porto Nacional publicará, nesta segunda-feira, 17 de novembro, decreto do prefeito Ronivon Maciel que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira, 21 de novembro, um dia depois do feriado nacional e municipal do Dia de Zumbi e da Consciência Negra.

A medida, que segue procedimento adotado por quase todas as administrações públicas do Estado, atinge todos os órgãos da administração direta e indireta do município. A exceção fica com os serviços essenciais, que deverão manter o funcionamento normal para garantir o atendimento à população.

Serviços mantidos

Permanecem em funcionamento regular os setores de saúde (UPA) além dos serviços de limpeza urbana, segurança e outros considerados indispensáveis à continuidade do serviço público.