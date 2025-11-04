Com emenda do deputado Gaguim, começa a construção da nova Orla Oeste de Luzimangues

da redação

Com emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gaguim, a Prefeitura de Porto Nacional realizou, na tarde desta segunda-feira, 3, a cerimônia de assinatura de ordem de serviço do início da obra de qualificação e reestruturação da Orla de Luzimangues.

Com investimento total de R$ 5.270.732,03 em recursos federais e R$ 193.384,36 de contrapartida do município, o projeto vai transformar a orla em um espaço moderno e multifuncional, ampliando as opções de lazer e impulsionando o turismo e o comércio local.

Entre as melhorias previstas estão a construção de píer, pista de caminhada, bicicletário, áreas de paisagismo, bancos, dois restaurantes e barracas padronizadas, que vão valorizar ainda mais uma das paisagens mais belas do Tocantins.

O deputado federal Carlos Gaguim destacou o compromisso com o desenvolvimento de Porto Nacional e a importância de parcerias entre os entes federativos. “É uma alegria muito grande ver esse projeto sair do papel. Porto Nacional é uma cidade estratégica, e Luzimangues tem um potencial enorme de crescimento. Essa obra vai impulsionar o turismo, gerar empregos e melhorar a vida das pessoas. Continuarei trabalhando em Brasília para garantir mais recursos e avanços como esse para o Tocantins”, declarou o parlamentar.