Inquérito aberto: Polícia investiga acidente entre balsas no rio Tocantins e escuta condutores

da redação

Um inquérito policiais foi aberto para investigar o acidente entre duas balsas que deixou cinco pessoas feridas em Porto Nacional. As embarcações faziam a travessia do rio Tocantins com vários veículos e pessoas. Segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e os condutores das balsas prestam depoimento. Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (15).

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as vítimas ainda estão internadas no Hospital Regional de Porto Nacional. Já os dois condutores foram levados para a sede da 11ª Central da Polícia Civil.

A Marinha do Brasil disse que uma equipe de Inspetores Navais foram encaminhados para o local e que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas e as circunstâncias do acidente.

Segundo a Polícia Militar, um dos condutores informou que saia do ponto de embarcação de ré, sentido leste-oeste, pela rota da balsa, quando sentiu a colisão com outra embarcação. O piloto contou ainda que chegava para desembarque, mas continuou seu trajeto de destino.

Já o outro condutor disse aos policiais que no momento da colisão a balsa trafegava sentido oeste-leste para desembarque, que estava posicionado na lateral esquerda da balsa e não conseguiu visualizar como aconteceu o acidente. Ele contou a PM que apenas sentiu o choque entre as embarcações e quando viu as vítimas acionou o serviço de socorro.