Porto Nacional registra novo recorde em exportações de soja

da redação

Dados consolidados do Comex Stat (sistema oficial do governo federal com dados de transações internacionais) mostram que Porto Nacional exportou US$ 183,9 milhões (R$ 975 milhões) nos primeiros quatro meses de 2024, maior valor da história para o período.

O montante é 8% superior ao registrado de janeiro a abril de 2023. “O nosso produtor rural está de parabéns. Tivemos problemas climáticos, uma baixa no preço internacional da principal commodity (a soja) e mesmo assim mais dólares estão vindo para o Tocantins e para cidade”, ressalta o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel.

De tudo que Porto Nacional exportou até agora, 91% (US$ 172 milhões) foi de soja. Em volume, isso representou 387 mil toneladas. No primeiro quadrimestre do ano passado, Porto Nacional havia comercializado 283 mil toneladas por US$ 152 milhões.

Os números mostram que o aumento na quantidade de soja de Porto Nacional vendida para o exterior de janeiro a abril chegou a 37%, enquanto em dinheiro a elevação ficou em 11%. Isso acontece pela enorme diminuição nos valores internacionais da oleaginosa. Em 2023, as traders (empresas que intermediam exportações) recebiam em média US$ 545 por tonelada de soja. Agora, o valor é de US$ 444, ou seja, 19% menor.

Apoio total do município

“A Prefeitura de Porto Nacional sabe da importância do agro para a nossa economia. Por isso, estamos sempre à disposição dos produtores rurais e tratamos de atender as demandas. Além disso, viemos trabalhando muito para que empresas do setor se instalem em Porto Nacional, bem como as que disponibilizam os serviços necessários para a atividade. E estamos fazendo isso com sucesso”, pontuou o secretário municipal de Agricultura e Produção, Arlindo Lopes de Araújo.

Bicampeão estadual em exportações (2022 e 2023), Porto Nacional lidera neste ano a lista de municípios em vendas para o exterior do Tocantins com muita folga–muitos mais do que o dobro da segunda colocada, Palmas.

No total, de tudo que o Estado vendeu para o exterior em 2024, um quarto (25%) partiu de Porto Nacional.

Destino das exportações

De todas as vendas externas de Porto Nacional em 2024, 55% – pouco mais de US$ 104 milhões – foram para a China. Bem atrás, na segunda posição, aparece a Tailândia, com 9% e, no terceiro posto, a Espanha, com 6%. Outros 17 países também compraram produção agrícola do município, mas em quantidades menores.

Principais números das exportações de Porto Nacional de janeiro a abril:

Valor total – US$ 189.371.766

Aumento em relação a 2023 – 8%

Representação no total de exportações do Tocantins – 25%

Participação da soja – 91%