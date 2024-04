Governador anuncia que Ponte de Porto Nacional será entregue no dia 14 de junho

da redação

O Governador Wanderlei Barbosa e o Presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Marcio Pinheiro, realizaram uma visita técnica à nova ponte de Porto Nacional na tarde desta terça-feira, 16. Durante a inspeção, o Governador anunciou que a inauguração da estrutura está agendada para o dia 14 de junho, marcando a fase final de sua construção.

“Viemos realizar mais uma vistoria na ponte de Porto Nacional. Essa é uma obra importante para o agronegócio, comércio e para a mobilidade das pessoas. O trabalho está chegando na reta final e, com muita alegria, anunciamos que no dia 14 de junho iremos inaugurar a nova ponte de Porto Nacional, mais uma obra importante para a população tocantinense”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

O presidente da Ageto, Marcio Pinheiro, ressaltou que a obra está com 90% concluída e em fase de acabamento. “Estamos muito felizes com a finalização dessa obra que é de grande importância para o nosso Estado. Chegamos a conclusão de 90% de toda a estrutura e hoje o governador Wanderlei Barbosa será o primeiro a atravessar a ponte de um lado ao outro. Estamos em fase de conclusão realizando todo o acabamento da ponte, como iluminação e estrutura asfáltica para poder entregar tudo conforme a determinação do nosso Governador”, declarou Márcio Pinheiro.

Ponte sobre o Rio Tocantins

Localizada estrategicamente sobre o Rio Tocantins, a Ponte de Porto Nacional desempenha um papel crucial na infraestrutura de transporte do Estado, conectando regiões e facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias. Ao todo, são 90 vigas que compõem a estrutura da construção, que consiste na maior obra de infraestrutura em andamento do Estado, com investimento de R$ 149 milhões do Governo do Tocantins em parceria com o Banco de Brasília. A estrutura da ponte é de 1.088 metros, além do encabeçamento de 200 metros de cada lado, totalizando 1.488 metros.

Segundo o engenheiro civil da Ageto, Luciano Bertazzi, responsável pela obra, toda equipe está empenhada em finalizar a obra em tempo hábil. “Com o fim do lançamento das vigas e dos balanços sucessivos, estamos agora na parte de acabamento. Ou seja, preparando para receber a capa asfáltica, a parte de junta entre partes da ponte e terminando de colocar os guarda-rodas, pintura, o guarda-corpo, metálico para proteção dos pedestres e a parte de cabeamento para receber a parte elétrica e iluminação”, afirmou o engenheiro.

A visita também contou com a participação do deputado federal Antonio Andrade e demais autoridades do Estado e do município de Porto Nacional.