Ministério Público aciona Marinha para apuração de acidente entre balsas em Porto Nacional

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou, na segunda-feira, 19, Notícia de Fato para apurar as condições de acidente envolvendo duas balsas no Rio Tocantins, no trecho do município de Porto Nacional. Ocorrida no dia 15, a colisão deixou alguns passageiros feridos.

Ao instaurar o procedimento, a 7ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional acionou a Marinha do Brasil – Capitania Fluvial do Araguaia, para que repasse informações sobre o caso e também para que informe sobre a fiscalização dos veículos de transporte fluvial.

O acidente foi considerado grave e as embarcações envolvidas transportavam veículos de grande porte, incluindo ônibus e caminhões.

A apuração é conduzida pelo promotor de Justiça Luiz Antônio Francisco Pinto, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional.