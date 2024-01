Passando o chapéu: Apoio financeiro é o grande desafio para o Gurupi Esporte Clube

Por Wesley Silas

A diretoria do clube sempre teve como seus principais parceiros empresas como Cooperfrigu, o poder público municipal e agora busca emendas parlamentares com os parlamentares da região e já conseguiu R$ 50 mil do deputado Eduardo Fortes, R$ 50 mil com o deputado Gutierres Torquato e, a surpresa foi o anuncio do repasse de R$ 75 de emenda do vereador André Caixeta e R$ 30 mil do vereador Rodrigo Maciel para a Secretaria de Esportes para arcar com despesa de transporte alimentação. Durante reunião da diretoria do Gurupi Esporte Clube para oficializar o apoio do Município ao clube durante o Campeonato Tocantinense de Futebol 2024, a prefeita Josi Nunes e o presidente do clube, Wilson Castilho, tentaram convencer o deputado Eduardo do Dertins para destinar emenda para o time, porém não garantiu recursos, mas se prontificou em fazer “o meio de campo” com o Governo do Tocantins para ajudar o time.

Na próxima segunda-feira, 15, a diretoria do Gurupi Esporte Clube vai apresentar o elenco para o Campeonato Tocantinense 2024 e um dos grandes desafios são a angariação de recursos para que o time supere a crise vivida nos últimos anos e volte a ter credibilidade e consiga o 7º título do campeonato estadual e retorne a ser o melhor clube tocantinense como aconteceu em 2018 e volte a conquistar uma vaga na Copa Brasil; lembrando que o time fez bonito em 2017, quando alcançou a terceira fase da competição, algo inédito no futebol tocantinense daquela época. Em 2023, o time que alcançou a terceira fase conseguiu R$ 2,1 milhões.