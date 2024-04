Pesquisa eleitoral em Gurupi omite nome do candidato Cristiano Pisoni

Por Wesley Silas

O vídeo foi gravado por um defensor da pré-candidatura do empresário Cristiano Pisoni e chama a atenção quando a pergunta é voltada à estimulada, quando o entrevistador fornece opções com os nomes dos pré-candidatos a prefeito para a resposta da pessoa entrevistada. O nome do instituto de pesquisa não foi divulgado e até o momento nenhuma entidade e empresa registraram, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) pesquisa de opinião público de Gurupi.

No entanto, é importante ressaltar que a legislação eleitoral estabelece regras para a divulgação de campanhas eleitorais, incluindo a obrigatoriedade de identificação do candidato responsável pela propaganda. Portanto, é necessário ter cuidado ao adotar essa estratégia para não violar as normas eleitorais.

Além disso, é importante sempre consultar a legislação eleitoral vigente e as orientações do TSE para garantir a transparência e a lisura das pesquisas eleitorais.

Punições

A divulgação de pesquisa sem o registro prévio das informações constantes da resolução sujeita os responsáveis a multa que varia de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00. Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com multa – também estipulada nos mesmos valores citados anteriormente –, além de detenção de seis meses a um ano.