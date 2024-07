Nota: Prefeita Josi Nunes determina abertura de sindicância para apurar conduta de ex-diretor de posturas

Por Wesley Silas

Em nota à imprensa a “prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), determinou nesta sexta-feira, 26, a abertura de sindicância para apurar se o ex-diretor de posturas, Alex Magalhães, no período em que ocupou o cargo, realizou ou não atividades incompatíveis com a função de servidor público.

Tal medida foi tomada após a prefeita Josi Nunes ter sido informada pela Procuradoria Geral do Município, sobre uma Notícia de Fato do Ministério Público do Tocantins que, nesta quinta-feira, 25, oficiou a Procuradoria em busca de informações acerca dos acontecimentos narrados na denúncia.

A prefeita Josi Nunes determinou que todas as informações solicitadas pelo Ministério Público sejam encaminhadas dentro do prazo estabelecido e que a sindicância realize também a sua apuração, para que as medidas legais por parte da gestão municipal sejam adotadas, caso necessárias.

A prefeita Josi Nunes reitera seu compromisso com a legalidade e transparência dos atos de gestão pública. E sem fazer qualquer juízo antecipado da situação atual, reitera que não coaduna com qualquer atitude cometida em desobediência às normas que regem o serviço público”.

Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Gurupi