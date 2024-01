Visando o campeonato tocantinense, Gurupi E.C recebe apoio da prefeitura municipal

da redação

Na manhã desta quarta-feira, 10, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, reuniu-se com a diretoria do Gurupi Esporte Clube para oficializar o apoio do Município ao clube durante o Campeonato Tocantinense de Futebol 2024.

Assim como nos anos anteriores, a Prefeitura está empenhada em buscar apoio junto aos empresários locais, visando proporcionar suporte logístico como hospedagem, transporte e alimentação, para o desempenho da equipe na competição.

A prefeita Josi Nunes destacou o compromisso da Administração Municipal em encontrar soluções legais para um apoio mais direto ao time nos próximos anos. Atualmente, a gestão está buscando mecanismos legais visando superar as barreiras jurídicas e proporcionar um suporte mais substancial ao Gurupi Esporte Clube.

“Infelizmente, a Prefeitura não pode alocar recursos diretamente do Município para investir no clube. Estamos comprometidos em buscar alternativas legais para garantir que o Gurupi não enfrente dificuldades financeiras a cada temporada. Nosso time merece esse reconhecimento e estamos trabalhando para alcançar esse objetivo”, enfatizou a Prefeita.

O presidente do Gurupi Esporte Clube, Wilson Castilho, agradeceu o apoio da gestão municipal ao longo dos anos. “Agradecemos imensamente a sensibilidade da prefeita Josi Nunes, que não mede esforços para nos apoiar. Mesmo enfrentando restrições, ela se empenha em buscar apoio junto aos empresários locais e somos gratos por sua dedicação e sensibilidade”, destacou.

Na próxima segunda-feira, 15, a diretoria do Gurupi Esporte Clube vai apresentar o elenco para o Campeonato Tocantinense 2024.

Participaram da solenidade realizada no gabinete da Prefeita a diretoria do Clube; o deputado estadual, Eduardo do Dertins; os vereadores, André Caixeta, César da Farmácia, Jair do Povo, Ivanilson Marinho, Mateus Monteiro, Ronaldo Lira e Rodrigo Maciel; e secretários municipais.