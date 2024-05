Equipe do Tocantins conquista 1º lugar em categoria da maior competição de Crossfit da América Latina

Por Redação

O box de Crossfit AlphaCross, de Palmas, levou oito trios (24 atletas) para a 10ª edição do Monstar Games 2024, o maior evento fitness da América Latina, em Goiânia (GO). Como resultado a equipe Vitamina D, formada pelo empresário Oswaldo Morais, e os policiais militares Leonardo Almeida e Renan Vital, conquistou o 1º lugar na categoria Trio Scaled Masculino. É a primeira vez que uma equipe do Tocantins conquista o lugar mais alto do pódio na competição.

Outras três equipes da AlphaCross conquistaram posições de destaque na categoria Trio Scaled Masculino: Trio Toca Terror, Trio Elétrico e SOS Scaled.

“É um prazer enorme conseguir levar 8 times e 24 atletas, para representar o Tocantins no maior evento de crossfit da América Latina, com mais de 1500 participantes. Colocamos três times entre os 15 melhores, um deles campeão. Fazer parte disso é indescritível. No próximo, queremos trazer mais atletas para o Tocantins e quem sabe até sediar um evento desse porte”, disse Oswaldo Morais, atleta e um dos sócios do Box AlphaCross

“Graças a Deus, obtivemos êxito e conquistamos o 1º lugar em um campeonato reconhecido da América Latina. Nossa participação teve o intuito de melhorar nosso condicionamento físico para exercer nossa profissão. Mesmo atuando como Quadro Policial Especialista Músicos, buscamos manter o corpo e a mente em boa forma, e o CrossFit nos ajuda muito nisso. Acreditamos na força da Polícia e estamos sempre buscando aprimorar nosso preparo para servir todo o Tocantins”, afirmou o atleta Leonardo Pereira de Almeida, que também é policial militar no Estado.

O Head Coach e sócio da Alphacross, Dheysson Lima, se disse muito feliz em participar dessa conquista. De acordo com ele é a primeira vez que box conseguiu levar 8 equipes, 8 trios para um dos maiores campeonatos de crossfit da América Latina.

“Ficamos muito satisfeitos com os resultados: primeiro 1º, 10º, 12º e 19º lugares, todos entre as 20 primeiras posições. Isso mostra que nosso trabalho está dando frutos e estamos colhendo os resultados. Quero agradecer aos meus atletas e à comunidade pelo apoio, pela persistência e tolerância ao esforço necessário. Se Deus permitir, ano que vem tem mais, vamos trabalhar para alcançar ainda melhores resultados. Obrigado a todos, foi o melhor momento com as melhores pessoas”, disse.

Também houve trios nas categorias Iniciante Feminino e Masculino e Scaled Feminino e Misto.

Ranking por categoria

Iniciante Feminino

Trio Tentativa (Jackeline Arantes, Andrielly Rodrigues, Kamila Dorxa)

47º Lugar

Iniciante Masculino

Trio: Rivo-Trio (Brener Nunes, Danniel Arantes, Eduardo Novais)

12º Lugar

Scale Misto

Trio: 4 joelhos e 1/2 (Jessica Macharet, Joab Gonçalves, Pietro Uberti)

37º Lugar

Scaled Feminino

Trio: Timão Sem Pulmão (Loyane Caixeta, Isabelle Sant’Anna, Ana Luíza Duarte)

26º Lugar

Scale Masculino

Trio: Vitamina D Alphacross (Oswaldo Morais, Leonardo Almeida, Renan Vital)

1º Lugar 🥇

Trio: Toca-Terror (Adene Diego, Murilo Castagnaro, Gabriel Santiago)

10° Lugar

Trio: Trio-Elétrico (Dheysson Lima, Anderson Rógeres, Gustavo Cortês)

12º Lugar

Trio: SOS Scaled (Roge Mayco, Yuri Jadão, Lucas Coelho)

19º Lugar

Monstar Games 2024

O evento reuniu atletas fitness de todo o Brasil e de países como Chile, Argentina, Paraguai, Peru e Venezuela, proporcionando uma experiência emocionante.

Mais de 1.500 atletas competiram em diversas categorias nas quatro arenas simultâneas, incluindo duas quadras, um campo e uma piscina.

Os participantes foram desafiados em diferentes aspectos do condicionamento físico, como levantamento de peso, resistência, cardio, endurance, entre outros.

Os vencedores compartilharam uma generosa premiação em dinheiro, além de prêmios, troféus, medalhas e a experiência única proporcionada pelo Monstar Games.

O evento destacou-se por ser um festival para toda a comunidade do CrossFit, abrangendo desde desafios intensos até uma preocupação social inclusiva.