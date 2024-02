Vila Nova conquista hexacampeonato da Copa do Craque – Taça Oswaldo Stival

da redação

Neste domingo (04), a Arena Nova Fronteira foi palco de uma emocionante disputa pela final da Copa do Craque – Taça Oswaldo Stival. Em um jogo eletrizante, o Vila Nova sagrou-se campeão ao vencer o Peixe nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

A partida foi marcada por muita rivalidade e equilíbrio, com ambas as equipes demonstrando um excelente nível técnico. Apesar das chances criadas, o placar permaneceu inalterado ao longo dos 90 minutos, levando a decisão para as penalidades máximas.

Nas cobranças de pênaltis, o Vila Nova mostrou precisão e eficiência, garantindo a vitória por 5 a 3 sobre o Peixe e conquistando o tão almejado hexacampeonato da competição.

“A conquista do Vila Nova representa o resultado de um trabalho árduo, dedicação e talento dos jogadores e comissão técnica ao longo da temporada. O título coroa o esforço e a determinação do time, que celebra mais uma importante conquista em sua história no cenário esportivo local”, disse o Técnico Rodrigão.