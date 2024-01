da redação

Após intensos confrontos e emocionantes jogos, as equipes do Vila Nova e Peixe garantiram suas vagas na grande final da Copa do Craque, competição que movimentou o cenário esportivo local e envolveu a paixão dos torcedores pelo futebol.

A final da Copa do Craque entre Vila Nova e Peixe será realizada neste próximo domingo às 09h na Arena Nova Fronteira.