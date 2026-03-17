OABTO sedia I Congresso Tocantinense de Enfrentamento ao Feminicídio no próximo sábado (21)

Com o foco em debater o enfrentamento ao feminicídio no Estado do Tocantins, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OABTO) receberá no próximo sábado, 21 de março, o I Congresso Tocantinense de Enfrentamento ao Feminicídio, no auditório da instituição, em Palmas. O evento acontecerá das 8h às 16h e reunirá profissionais de diversas áreas para debater estratégias de prevenção, enfrentamento e conscientização sobre a violência contra a mulher.

Por Redação

A iniciativa é idealizada pelo Projeto Encontro com Elas e Cleia, em parceria com a OAB Tocantins, por meio da Comissão da Mulher Advogada, da Escola Superior da Advocacia do Tocantins (ESA/TO) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins (CAATO). O objetivo é fortalecer o diálogo entre instituições e a sociedade civil, promovendo ações integradas no combate ao feminicídio no Estado.

O congresso será desenvolvido por meio de palestras temáticas e debates intersetoriais, com participação de representantes do sistema de justiça, forças de segurança, profissionais da educação e da saúde, além de integrantes da rede de proteção às mulheres. A proposta é ampliar a conscientização social sobre o tema e incentivar práticas preventivas e educativas.

Entre os objetivos do evento estão sensibilizar a sociedade sobre as causas e consequências do feminicídio, fortalecer a atuação da rede de proteção às mulheres e promover maior integração entre instituições públicas, privadas e movimentos sociais. O congresso também busca dar visibilidade às mulheres em situação de vulnerabilidade e estimular a construção de políticas públicas mais efetivas no enfrentamento à violência de gênero.

A participação é aberta ao público e as inscrições serão realizadas mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Os participantes também receberão certificação de 25 horas.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada (CMA) da OAB Tocantins, Débora Mesquita, destaca que o congresso representa um passo importante para fortalecer o debate e ampliar as ações de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado.

“Este congresso nasce com o propósito de reunir instituições, profissionais e a sociedade para refletirmos juntos sobre caminhos efetivos de enfrentamento ao feminicídio. Precisamos fortalecer a rede de proteção, ampliar a conscientização e promover ações que garantam mais segurança, dignidade e respeito às mulheres. A OAB Tocantins tem um papel fundamental nesse diálogo e na construção de soluções coletivas para um problema que exige o compromisso de toda a sociedade”, afirmou.

A expectativa da organização é que o encontro contribua para ampliar o debate público sobre o feminicídio, fortalecer a rede de proteção às mulheres e incentivar a sociedade a atuar de forma ativa na prevenção e denúncia da violência.