Mais uma família autoriza doação de múltiplos órgãos no Tocantins e vidas são salvas

Na quinta- feira, 14, mais uma captação de múltiplos órgãos foi realizada no Hospital Geral de Palmas (HGP), sendo a 12ª de 2023 no Estado. A ação foi possível graças à autorização de familiares de um paciente de 28 anos, com diagnóstico de morte encefálica. Na ocasião foram captados fígado, rins e córneas, que foram encaminhados respectivamente para o Espírito Santo, Recife e Tocantins.

“Esta é a segunda captação de órgãos neste mês de dezembro. Nosso agradecimento às famílias que foram favoráveis à doação. Diversas pessoas aguardam por um transplante e a doação é um ato de amor, empatia ao próximo”, ressaltou a responsável pela Central de Transplante do Tocantins, Suziane Aguiar Crateús Vilela.

Segundo o enfermeiro da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Vinicius Gonçalves Boaventura a autorização da família é de suma importância. “Eles disseram sim à vida, mesmo em um momento de perda, possibilitando uma nova chance de restaurar a saúde de outras pessoas por meio do transplante de órgão. É muito gratificante para nós da equipe que nos dedicamos incansavelmente a esta missão”.

Como ser um doador

Para se tornar um doador de órgãos não se faz necessário deixar nenhum documento por escrito, porém é fundamental comunicar à família o desejo de doação, pois eles serão os responsáveis por autorizar ou não a doação. Pela legislação brasileira, não há como garantir efetivamente a vontade do doador, no entanto observa-se que, na grande maioria dos casos, quando a família possui conhecimento do desejo de doar do parente falecido, este desejo é respeitado.

Serviço

O Tocantins possui uma Central de Transplantes (CETTO) credenciada pelo Ministério da Saúde desde 2012, e que possui como principal função a gestão de todos os processos que envolvem doação e transplante no Estado do Tocantins.

A ação de captação dos órgãos é realizada pelo trabalho conjunto da equipe da CETTO; Organização de Procura de Órgãos (OPO) e da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).