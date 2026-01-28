Nova diretoria da FAET apresenta suas prioridades para o agro tocantinense em 2026

da redação

A nova diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins (FAET) realizou a primeira reunião de trabalho do mandato, marcando o início de uma agenda focada em temas considerados decisivos para o futuro do agronegócio no estado. O encontro foi conduzido pelo presidente reeleito do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, e teve como principal objetivo alinhar as pautas e ações que irão nortear a atuação da maior entidade de representação do setor produtivo tocantinense ao longo de 2026.

Entre os assuntos centrais debatidos pela diretoria estão as discussões sobre REDD+ e crédito de carbono, a proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) para o Tocantins e a rastreabilidade bovina — temas estratégicos que impactam diretamente a competitividade, a sustentabilidade e o acesso a mercados para os produtores rurais do estado.