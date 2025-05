Agrotins 25 anos abre nesta terça-feira, 13, com expectativa de público recorde e mais de R$ 4,2 bilhões em negócios

Por Redação

Em contagem regressiva para a abertura da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 25 anos), que inicia nesta terça-feira, 13, a estrutura do evento já está pronta para receber mais de 200 mil visitantes esperados. Consolidada como a maior feira de tecnologia agropecuária da Região Norte do país, a Agrotins 25 anos conta com 1,2 mil expositores e espera movimentar mais de R$ 4,2 bilhões em negócios no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destaca os preparativos finais para o evento. “Hoje [segunda-feira, 12] finalizamos os últimos ajustes. Este ano, teremos algumas novidades, especialmente em relação à mobilidade, como o acesso pelo lago. Também vamos oferecer uma nova estrutura dentro do parque para que todos se locomovam melhor. Essa feira promete muita novidade, muito mais empresas do que em 2024. Afinal de contas, são 25 anos de muito sucesso deste projeto que o Tocantins abraçou”, ressalta o secretário.

Com investimento de R$ 23 milhões, as melhorias estruturais deste ano incluem pavimentação, reestruturação do calçamento, criação de novos espaços, iluminação, estacionamento e banheiros. Produtores rurais, empresários e especialistas vão se reunir para compartilhar conhecimento, apresentar inovações e discutir os desafios enfrentados no campo.

Investimento na Agrotins

Entre os expositores confirmados para esta edição está a empresa MCM Scania, com um estande voltado à venda de caminhões e ônibus. O diretor comercial da empresa, Floriano Neto, enfatiza a expectativa de bons negócios.

“Nós estamos com uma novidade que é o nosso Scania R500 Super com painel exclusivo. Esperamos receber nossos clientes de toda a região e fechar muitos negócios. Convidamos todos a visitar nosso estande, de terça a sábado, e prestigiar também os demais parceiros presentes”, convida.

A empresa Agrojem também participa do evento com a realização de dois leilões durante a feira.

“Para a Agrotins 25 anos, teremos dois leilões, um de fêmeas no dia 15; e o leilão de machos no dia 16. A expectativa para este ano da nossa parte da empresa é que os leilões, a negociação de adubo e a captação de boi magro sejam igualmente um sucesso”, pontua o diretor de Pecuária da Agrojem, Thiago Amorim.

Já a Grandtec, concessionária da Case IH no Tocantins, participa da feira com uma estrutura especial para apresentar os principais lançamentos em tratores, pulverizadores e a nova geração de colheitadeiras.

“A participação da Grandtec na Agrotins já virou uma cultura para a nossa empresa. Estamos há vários anos aqui. E nesta edição, estamos todos com muita expectativa de vendas para fechar os melhores negócios com nossos clientes”, evidencia a analista de compras da Grantec, Geusivânia Cardoso.

Pesquisa

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) também participa da Agrotins com mais de 40 ações, entre palestras, workshops, minicursos, mesas-redondas e exposições. Os projetos abrangem pesquisa, inovação, ensino e extensão. O público também poderá conferir a Vitrine Agrotecnológica da instituição, que este ano inclui a rádio Unitins FM e a apresentação do podcast MesaCast.

“A expectativa da Unitins é receber um grande número de visitantes. Trouxemos nosso estande para uma área mais próxima da comunidade, o que deve atrair ainda mais atenção. Nosso principal objetivo é levar, ao conhecimento dos produtores rurais, as tecnologias desenvolvidas pela universidade. Também queremos alcançar os estudantes do ensino técnico que desejam ingressar no ensino superior, mostrando o que a Unitins oferece e incentivando-os a fazer parte da nossa comunidade acadêmica”, reforça a diretora de Pesquisa Agropecuária da Unitins, Marjory Trajano.

A estudante do 3º período do curso de Sistemas de Informação da Unitins, Iara Martins, vai apresentar na Agrotins 25 anos um projeto de balança inteligente desenvolvido na universidade, voltado para facilitar o trabalho dos pecuaristas.

“Percebemos que muitos pecuaristas enfrentam dificuldades na pesagem dos animais, especialmente os de corte, devido à necessidade de monitoramento frequente. Pensando nisso, desenvolvemos uma balança que realiza a pesagem automaticamente no momento em que o animal se alimenta ou bebe água. Esses dados são enviados diretamente para um banco de dados, registrando o peso e o horário da pesagem, e as informações ficam disponíveis em um site criado pela nossa equipe”, explica a estudante.

Abertura

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), realiza a abertura oficial da Agrotins 25 anos nesta quinta-feira, 15, na Praça dos Girassóis, em Palmas. A programação musical tem como destaque a dupla sertaneja Bruno e Marrone, que sobe ao palco às 23 horas, seguida pela banda de forró Limão com Mel, à 00h30. A entrada no evento é gratuita e a população pode contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível para o projeto Agrotins Alimenta Quem Precisa.

Informações e programação completa

A programação completa da Agrotins, incluindo mapa do evento, expositores e atrações, está disponível no portal oficial criado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), em conjunto com a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e a Agência de Tecnologia da Informação (ATI).

Agrotins 25 anos

Com 25 anos de avanços e oportunidades, a Agrotins celebra uma trajetória de crescimento e inovação, consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio no Brasil.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, órgãos públicos e instituições de pesquisas e educacionais.