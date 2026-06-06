51ª ExpoGurupi supera expectativas e consolida sua posição entre os maiores eventos do agronegócio do Norte do Brasil

Da Redação

A 51ª edição da ExpoGurupi encerrou sua programação deixando um legado de desenvolvimento, conhecimento, negócios e integração entre campo e cidade. Realizada pelo Sindicato Rural de Gurupi, a feira reafirmou sua importância como uma das maiores vitrines do agronegócio brasileiro, reunindo produtores, empresários, estudantes, expositores, lideranças políticas e a comunidade em geral durante seis dias de intensa programação.

Com o tema “O Agro que Inspira”, a ExpoGurupi 2026 mostrou que o agronegócio vai muito além da produção de alimentos. A feira promoveu oportunidades, incentivou a educação, fortaleceu a economia regional e aproximou milhares de pessoas das inovações que impulsionam o setor.

Números que marcaram a 51ª ExpoGurupi

Os resultados alcançados refletem a grandeza do evento e o engajamento da população:

101.269 visitantes passaram pelo Parque de Exposições Antônio Lisboa da Cruz durante a programação;

1.222 alunos participaram das atividades do projeto Escola do Agro;

371 animais estiveram presentes nas competições e julgamentos;

1.121 animais mais comercializados, movimentando a cadeia pecuária regional;

751 participantes acompanharam as palestras técnicas e empresariais;

778 visitantes passaram pela Carreta do Agro;

R$ 44,3 milhões em movimentação financeira registrada durante o evento;

4,4 milhões de visualizações nas redes sociais, ampliando o alcance da feira para todo o Brasil.

Conhecimento como ferramenta de transformação

A programação técnica foi um dos grandes destaques da edição. Produtores rurais, acadêmicos, empresários e profissionais do setor tiveram acesso a palestras e debates sobre gestão, inovação, mercado, sustentabilidade, sucessão familiar, tecnologia e perspectivas para o agronegócio brasileiro.

A presença de especialistas e lideranças do setor reforçou o compromisso da ExpoGurupi com a disseminação do conhecimento e a qualificação dos produtores da região.

Escola do Agro fortalece conexão entre educação e campo

Um dos maiores orgulhos desta edição foi o fortalecimento do projeto Escola do Agro, que recebeu mais de 1.200 estudantes. A iniciativa proporcionou aos alunos experiências práticas e educativas, aproximando as novas gerações da realidade do agronegócio e mostrando a importância do setor para a economia, o meio ambiente e a sociedade.

O projeto reafirma o compromisso do Sindicato Rural de Gurupi com a formação cidadã e a construção de um futuro mais conectado ao conhecimento e à inovação.

Negócios, oportunidades e desenvolvimento

A ExpoGurupi mais uma vez cumpriu seu papel como importante ambiente de negócios. A comercialização de animais, a presença de empresas, instituições financeiras, revendas agrícolas e expositores contribuíram para uma movimentação financeira superior a R$ 44 milhões, fortalecendo a economia regional e gerando oportunidades para diversos segmentos.

Além do impacto direto nos negócios realizados dentro do parque, a feira impulsionou setores como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e prestação de serviços, beneficiando toda a cidade de Gurupi e municípios vizinhos.

Uma feira feita por muitas mãos

O sucesso da 51ª ExpoGurupi é resultado do trabalho conjunto de produtores rurais, patrocinadores, parceiros institucionais, expositores, colaboradores, voluntários, forças de segurança, órgãos públicos e toda a população que abraçou o evento.

Para o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, os números refletem a confiança da comunidade e a força do agronegócio regional.

“A ExpoGurupi é construída por muitas mãos e representa o esforço coletivo de quem acredita no desenvolvimento da nossa região. Encerramos esta edição com gratidão e com a certeza de que o agro continua sendo uma ferramenta de transformação social, econômica e educacional. Nosso muito obrigado a todos que fizeram parte dessa história.”

O Agro que Inspira segue fazendo história

Mais do que uma feira agropecuária, a ExpoGurupi se consolida como um movimento de valorização do campo, da educação, do empreendedorismo e das pessoas.

Com números expressivos, grande participação popular e resultados concretos para a economia regional, a 51ª ExpoGurupi encerra sua edição de 2026 deixando uma mensagem clara: quando o agro inspira, toda a sociedade cresce junto.