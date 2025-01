Concessionária abre vagas em Dianópolis, Dueré e Gurupi, além de estágio em Palmas

Por Redação

Ingressar no mercado de trabalho está na lista de metas de muitos brasileiros para este ano e, para quem pretende atuar no setor elétrico, a Energisa Tocantins está com vagas em aberto para Dianópolis, Dueré, Gurupi e oportunidades de estágio para Palmas. Os interessados podem conferir as informações de cada vaga no site https://grupoenergisa.gupy.io/ .

Para Dianópolis, são duas vagas disponíveis: Eletricista Linha Viva e Técnico de Segurança do Trabalho. Em Gurupi, a oportunidade é para Assistente Administrativo e, para Dueré, Eletricista de Distribuição.

As informações sobre qualificações, requisitos, responsabilidades e atribuições estão disponíveis na plataforma de carreiras da Energisa. Lá, é possível navegar pelos campos referentes ao tipo de vaga, locais de trabalho e áreas. Vale ressaltar que, além do Tocantins, os profissionais interessados podem buscar vagas em outras empresas e unidades do Grupo em todo o território nacional.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve preencher o cadastro na plataforma e manter os contatos atualizados para receber informações sobre o andamento do processo seletivo.

Estágio

Já sobre as vagas de estágio, são quatro oportunidades para Palmas e destinadas a estudantes de diversos cursos: Administração, Economia, Ciências Contábeis, Estatística e áreas afins; Administração, Economia, Letras ou Contabilidade; e duas para Eletrotécnica, Mecatrônica ou Eletrônica.

Para todas as vagas, é necessário que o estudante tenha vínculo comprovado em qualquer instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC.

Confira as vagas e os links com as especificações para cada uma:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Gurupi

ELETRICISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Dueré

ELETRICISTA LINHA VIVA

Dianópolis

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Dianópolis

ESTÁGIO – RH

Palmas

ESTÁGIO – Ouvidoria

Palmas

ESTÁGIO – (Duas vagas para Curso Técnico)

Palmas