Governador Wanderlei Barbosa autoriza concurso da Polícia Civil com 452 vagas

Certame prevê cargos de delegado, oficial investigador e perito, com salários que chegam a R$ 21,9 mil

Por Redacao

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário de Estado da Segurança Pública, Bruno Azevedo, assinou nesta segunda-feira, 30, a autorização para a realização do concurso público da Polícia Civil do Tocantins (PCTO). A medida é etapa essencial para viabilizar a abertura do certame, que contará com 452 vagas para provimento imediato. As oportunidades serão destinadas aos cargos de delegado, oficial investigador de polícia e perito oficial, fortalecendo a estrutura da segurança pública no estado.

O governador Wanderlei Barbosa aproveitou o anúncio para reforçar a oportunidade que o concurso representa para o avanço da Polícia Civil e para o benefício da população tocantinense. “Atenção, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, especialmente do Tocantins. Mais um concurso está sendo preparado. Estamos com o secretário da Administração, Paulo César Benfica, que vai conduzir esse processo, e com o secretário da Segurança Pública, Bruno Azevedo. Preparem-se: o maior concurso da segurança pública do nosso estado deve ser publicado ainda esta semana”, destaca.

O secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha, também esteve presente durante o anúncio feito pelo governador.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Bruno Azevedo, ressaltou a importância da iniciativa. “É um concurso que estamos aguardando há 12 anos e que, sem dúvida, vai trazer um avanço significativo para a Polícia Civil. São vários cargos, todos previstos na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. Então, é fundamental a realização desse concurso”, acrescenta.

Após assinatura autorizando o certame, o processo segue para a Secretaria de Estado da Administração (Secad), que adotará as providências administrativas para a contratação da banca organizadora.

Remuneração

O concurso ofertará 452 vagas para provimento imediato, sendo a remuneração inicial de R$ 21.901,70 para o cargo de delegado de polícia; para oficial investigador de polícia, o valor inicial será de R$ 7.917,97 ; e para perito oficial a remuneração inicial será de R$ 17.694,68.

Reforço na segurança

O último concurso da Polícia Civil do Tocantins ocorreu em 2014. O novo certame tem como objetivo recompor o efetivo da corporação, ampliando a capacidade de investigação e de atuação no combate à criminalidade.

Texto: Débora Gomes/ Governo do Tocantins