Governo do Tocantins anuncia 9ª convocação do concurso da Educação para fevereiro

Chamamento de novos professores será definido após a conclusão das matrículas de 2026 e integra plano de reorganização da rede estadual de ensino.

Por Wesley Silas

O Governo do Tocantins confirmou para fevereiro a 9ª convocação de aprovados no concurso público da Educação. O chamamento, segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), dependerá da conclusão do processo de matrículas da rede estadual para o ano letivo de 2026, de modo a alinhar o número de nomeações à demanda real das escolas.



A nova convocação faz parte do planejamento de médio e longo prazos da Seduc, que leva em conta a redução do número de matrículas na rede estadual e a ampliação da oferta do mesmo nível de ensino pelas redes municipais em diferentes localidades. A pasta afirma que o objetivo é evitar a perda de carga horária de professores efetivos e garantir a distribuição equilibrada de profissionais entre as unidades escolares.

Além do chamamento de concursados, a secretaria mantém a possibilidade de contratos temporários, utilizados de forma excepcional para atender necessidades pontuais, sobretudo em regiões onde não houve aprovados no concurso ou em casos de substituição de servidores afastados ou em funções de gestão.

Paralelamente, o Governo do Tocantins conduz um processo de reorganização e redistribuição de vagas, com foco na adequação da força de trabalho às necessidades atuais da rede estadual. De acordo com a Seduc, já houve o início de tratativas com o Ministério Público do Tocantins para assegurar transparência, segurança jurídica e equidade na definição das nomeações, com a expectativa de convocar um número expressivo de professores.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, ressalta que a convocação segue critérios técnicos e administrativos. “A convocação dos aprovados integra um planejamento cuidadoso da rede estadual, considerando a demanda real das escolas e a organização pedagógica. Nosso objetivo é fortalecer o quadro efetivo, assegurar a continuidade do trabalho educacional e garantir melhores condições de ensino e aprendizagem aos estudantes”, afirmou.

**Breve análise**

A 9ª convocação do concurso da Educação, prevista para fevereiro, sinaliza a intenção do governo de fortalecer o quadro efetivo, mas dentro de limites orçamentários e demográficos mais rígidos, marcados pela queda de matrículas na rede estadual e pela expansão das redes municipais. A articulação com o Ministério Público tende a dar mais segurança ao processo, embora a dependência do fechamento das matrículas possa gerar expectativa e incerteza entre os aprovados.

Com a confirmação da convocação em fevereiro, o Governo do Tocantins procura equilibrar a expansão do quadro efetivo com a realidade de matrículas e a reorganização da rede. A definição final do número de convocados dependerá do fechamento das vagas nas escolas, em um processo que, segundo a Seduc, busca conciliar responsabilidade administrativa, transparência e atendimento à comunidade escolar.