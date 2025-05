Prefeitura de Gurupi em parceria com Sindicato Rural e Senar promove oficina de derivados de leite para mulheres do campo

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria da Mulher e Cidadania, em parceria com o Sindicato Rural de Gurupi e o Senar, ofertou nesta terça-feira, 27, uma oficina de derivados de leite, dentro da política Acolhendo a Mulher do Campo. A capacitação reuniu mulheres do Povoado Trevo da Praia, Assentamento Vale Verde e Cidade Industrial.

Por Redação

O curso, ministrado por profissionais do Senar, ensinou técnicas de produção de queijos e doces, com foco no aproveitamento de matérias-primas locais e no fortalecimento da renda familiar.

A secretária da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, destacou a importância da iniciativa para o empoderamento feminino no campo e na cidade.

“Promover capacitação para as mulheres, tanto da zona urbana quanto da rural, é uma preocupação da gestão. Quando realizamos eventos como esse, a mulher do campo transforma cada pedaço de terra em sustento, dignidade e resistência”, ressaltou Cristina.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, também reforçou o compromisso da instituição em apoiar o desenvolvimento das mulheres rurais. “Nossa diretoria tem essa preocupação de levar conhecimento e, junto com a Prefeitura de Gurupi, estamos atendendo essas pequenas produtoras. A prefeitura é parceira nesse evento de trazer as mulheres do campo para dentro da Exposição Agropecuária, para conhecerem a feira e também se capacitarem. Estamos felizes e honrados em recebê-las, e agradecemos à prefeita Josi Nunes por todo o apoio à realização da exposição”, concluiu.

Mulheres aprovam a iniciativa

Joselia Pires, proprietária de uma fazenda próxima ao Trevo da Praia, participou da capacitação e elogiou a iniciativa. “Eu já produzia uma pequena quantidade de queijo na minha propriedade, mas com um manejo diferente. As técnicas que aprendemos aqui foram muito válidas, e penso em ampliar a produção”, afirmou.

Luzia Carvalho, moradora de uma propriedade na Cidade Industrial, também aprovou o curso.

Para ela, os novos conhecimentos são uma oportunidade para quem sabe iniciar o manejo e ampliar a renda familiar.

Patrulha Maria da Penha leva informação e proteção

Além da oficina, as mulheres participaram de uma palestra com a equipe da Patrulha Maria da Penha, que abordou os tipos de violência contra a mulher e orientou sobre como identificar e combater essas situações, reforçando a importância do acolhimento e da rede de proteção.

A Secretária Cristina enfatizou que ação integra o compromisso da gestão municipal em fortalecer as mulheres do campo, promovendo conhecimento, autonomia financeira e cidadania.